Здание художественного музея в Нижегородском кремле открылось после масштабной двухлетней реставрации

В музейном пространстве восстановили лепнину, паркет, провели новое освещение, а также создали систему кондиционирования и новую климат-систему для картин. Кроме того, обновили фондохранилище — закупили новые специализированные стеллажи для хранения.

Наряду с реставрационными работами прошла модернизация внутреннего пространства здания НГХМ.

«В ходе строительных работ на первом этаже были обнаружены фрагменты подлинного потолка и проемы, заложенные ранее во время перепланировок. Решение консервировать подлинные элементы стало неким связующим звеном между прошлым и будущим этого уникального исторического здания», — добавил директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин.

Сейчас посетители музея смогут отдохнуть в небольшом кафе, приобрести специализированную литературу в магазине или посетить читальный зал, где будут проходить лекции, мастер-классы и конференции.





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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области