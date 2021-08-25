Аэропорт Нижнего Новгорода встретил рекордное количество гостей к юбилею города

В минувшие выходные, 20-22 августа, в аэропорту было обслужено более 20 тысяч человек по 25 направлениям. Больше всего было гостей из Москвы – почти 3 тысячи человек. Вторыми в рейтинге стали петербуржцы – 1 тысяча человек. Множество туристов прилетели на праздник из Симферополя, Сочи, Анапы, а также Краснодара и Екатеринбурга.

«Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова (управляется УК «Аэропорты Регионов») в минувшие выходные обслужил рекордное количество пассажиров, по сравнению с остальными выходными лета 2021 года», – сообщается на официальном сайте аэропорта.

Сами нижегородцы тоже стали путешествовать чаще. Самые популярные направления среди жителей Поволжья – Москва, Санкт-Петербург, города юга России, Калининград и Екатеринбург. Почти 2 тысячи человек полетели на отдых в Анталию.

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Фото: https://www.aex.ru