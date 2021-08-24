Смеющиеся кукабарры обосновались в нижегородском «Лимпопо»

Необычные птицы прилетели из Германии парой. Самец и самка уже обосновались на новом месте и чувствуют себя хорошо.

Свое забавное название эти птички получили из-за их пения, которое очень похоже на человеческий смех. Таким образом они общаются друг с другом и обозначают свою территорию.

«Поначалу крик смеющейся кукабарры можно сравнить с низким «цокающим» смехом, который затем перерастает в пронзительное “ха-ха-ха”. Так птицы общаются между собой и обозначают границы своей территории», – рассказали в пресс-службе нижегородского зоопарка.

Безобидные с виду, кукабарры являются хищниками. Они питаются пресмыкающимися и насекомыми, мелкими грызунами и молодыми птицами. В естественной среде обитания они убивают даже ядовитых змей, из-за чего пользуются большой популярностью в родной Австралии.

Тем не менее, смеющиеся кукабарры весьма дружелюбны к людям. Со временем они могут даже узнавать тех, кто за ними присматривает.

Чтобы перевезти птиц на новое место жительства, потребовалось немало времени. Нужно было согласовать и оформить все ветеринарно-сопроводительные документы, подготовить специальное помещение, в котором будут содержать пару.

«Мы к этому готовились давно, поэтому подготовили вольер: есть теплое помещение и наружный вольер, чтоб посетители слышали пение, похожее на человеческий смех. Таких птиц в Российской федерации в зоопарках нет, у нас у одних такая птица. У них срок полового созревания год – им уже год есть –думаю, что в следующем сезоне мы дождемся от них потомства», – поделился Василий Балдыгин – заместитель директора зоопарка «Лимпопо» по ветеринарной части.





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Фото: pexels