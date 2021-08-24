Появилось измененное расписание Нижегородской канатной дороги

Расписание пришлось поменять из-за регламентных работ, которые начнутся в начале сентября. Проводить их планируют в понедельник и четверг с 10:45 до 13:00.

Теперь с понедельника по субботу поехать на «канатке» можно с 6:45 до 22:00. По воскресеньям и праздникам она будет работать с 9:00 до 22:00. Как было сказано выше, делать перерыв на регламентные работы будут в понедельник и четверг в соответствующее время. Эти изменения никак не повлияют на стоимость проезда.





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Фото: https://nnkd.ru