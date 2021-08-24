Мэрия Нижнего Новгорода назвала «излюбленные» места вандалов

Чаще всего граффити появляются на домах Приокского района. АО «Домоуправляющая компания Приокского района» закрасила уже 150 надписей за август.

В Сормовском районе уличные «художники» чаще всего портят дома на улице Мокроусова, Стрелковой, Светлоярской, Баренца, и проспекте Кораблестроителей. За два месяца там закрасили около 60 надписей.

Любой стрит-арт должен быть согласован с департаментом архитектуры и градостроительного развития, а также жильцами дома и ДУК. Однако иногда и несогласованные граффити становятся «культовыми».

«Бывают случаи, когда известные объекты становятся утерянными по разным причинам, однако администрация города старается сохранять и восстанавливать полюбившиеся объекты, как например произошло с известным граффити «Крокодил» на Канавинском мосту», – рассказали в мэрии города.

Рисунки на домах портят облик города, но гораздо хуже дела обстоят с объектами, которые вандалы намеренно ломают.

В Московском районе часто повреждают урны и лавочки, а также оборудование на детских и спортивных площадках. Озелененные территории тоже страдают от рук недобросовестных нижегородцев. Они ломают саженцы и вырывают цветы с клумб.

В Сормовском районе вандалам не дают покоя качели, находящиеся в игровом городке на проспекте Кораблестроителей. Их постоянно приходится заменять. На площади Славы зимой неизвестные срубили голубую ель, которая была посажена в рамках благоустройства района.

Памятник «Метеор» много раз портили местные подростки. Даже после недавней реставрации судна, на нем снова появились надписи.

Иногда восстановление повреждений может покрыть гарантия. В иных случаях этим приходится полностью заниматься районной администрации.

Так, например, ремонт спортплощадки в Автозаводском районе обошелся в 2,3 миллиона рублей.

«Баскетбольная площадка, площадка для игры в настольный теннис и огороженная площадка для игры в футбол привлекают большое количество подростков. Действия вандалов не подпадают под гарантийный ремонт, поэтому дополнительные средства на замену испорченного оборудования приходится выделять из городского бюджета», – пояснили в администрации района.

В начале августа мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пообещал местным уличным «художникам», что найдет им подходящие места для самовыражения, чтобы они не портили фасады городских домов.

«Сейчас рассматриваем возможность создания определенного пространства. Такой опыт есть и за рубежом, например, в Нью-Йорке», – сообщил чиновник.





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Фото: pexels