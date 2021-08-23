Обслуживание Нижегородской «Швейцарии» обойдется в 100 миллионов рублей

Мэр рассказал, что ежегодно планируется повышать самоокупаемость парка. Уже через два года расходы будут покрываться на 30-40%. Часть денег на содержание «Швейцарии» будут идти из платы за аренду. Кроме того, будет взиматься плата за посещение спортивных площадок.

«Мы планируем постепенно повышать уровень самоокупаемости. Но есть вещи, которые не окупаются. Например, спортивные мероприятия. Для учащихся бюджетных учреждений и для незащищенных слоев населения будет предусмотрена бесплатная квота», – сообщил Юрий Шалабаев.

Мэр также отметил, что важно не допустить полной коммерциализации общественного пространства. Нижегородцы должны иметь право на бесплатный отдых в обновленном парке.

«Самое главное, чтобы коммерция ни в коем случае не мешала нормальному существованию территории как лесопарковой зоны, нельзя превращать это чисто в коммерческую историю. Все-таки здесь общественное пространство, поэтому большинство площадок должны быть бесплатны», — считает Юрий Шалабаев.

Благоустроенный парк частично открылся для посетителей 22 августа. Всем желающим попасть в «Швейцарию» нужно было иметь «Мультипасс 800» или отрицательный ПЦР тест. Нижегородцы и гости города смогут прогуляться по всей территории парка только через два месяца, когда будут завершены все восстановительные работы.

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Фото: мэрия Нижнего Новгорода