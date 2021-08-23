В Нижнем Новгороде появится самая длинная набережная в мире. От Гребного до «Швейцарии»

На данный момент нет итогового варианта проекта второй очереди благоустройства парка «Швейцария». Чиновник добавил, что компании-подрядчику и заказчику необходимо будет внести соответствующие изменения в проект как до, так и после госэкспертизы.

«Когда Минстрой одобрял заявку Нижнего Новгорода по реконструкции „Швейцарии“, обсуждалось многое. Главная идея — создание единой набережной. Она будет самой длинной в мире», — добавил чиновник.

По словам Юрия Шалабаева, реконструируемый парк «Швейцария» будет полностью открыт в течение пары месяцев. Он также добавил, что открыв сейчас парк полностью пострадало бы качество выполняемых работ.

Реконструкция «Швейцарии» — один из самых масштабных проектов, которые планировались к 800-летию Нижнего Новгорода.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Среда800