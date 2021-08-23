В Нижнем Новгороде появится самая длинная набережная в мире. От Гребного до «Швейцарии»

В Нижнем Новгороде планируют построить самую длинную набережную в мире — от Гребного канала до парка «Швейцария». Об этом стало известно в ходе визита замминистра строительства РФ Максима Егорова 22 августа.
На данный момент нет итогового варианта проекта второй очереди благоустройства парка «Швейцария». Чиновник добавил, что компании-подрядчику и заказчику необходимо будет внести соответствующие изменения в проект как до, так и после госэкспертизы.
«Когда Минстрой одобрял заявку Нижнего Новгорода по реконструкции „Швейцарии“, обсуждалось многое. Главная идея — создание единой набережной. Она будет самой длинной в мире», — добавил чиновник.
По словам Юрия Шалабаева, реконструируемый парк «Швейцария» будет полностью открыт в течение пары месяцев. Он также добавил, что открыв сейчас парк полностью пострадало бы качество выполняемых работ.
Реконструкция «Швейцарии» — один из самых масштабных проектов, которые планировались к 800-летию Нижнего Новгорода.
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Фото: Среда800
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