Организация движения на Сенной площади изменится с 20 августа

В основном изменения были внесены в движение транспортного потока с Верхних Печер. Чтобы проехать в сторону улицы Минина и Казанского съезда водителям теперь необходимо повернуть направо на новый участок дороги и далее налево по своему маршруту. Движение прямо и налево осталось без изменений. Пешеходы переходят дорогу в прямом направлении до островка безопасности, согласно сигналам светофора.

Для автомобилистов, выезжающих с улицы Минина, изменится только движение в сторону Казанского съезда. Нужно будет повернуть направо, перестроиться и повернуть налево на новый участок дороги.

Кстати, для движения со стороны Казанского съезда количество полос было увеличено до пяти – три полосы для поворота налево и две для движения прямо.

С улицы Максима Горького водители, двигающиеся в сторону Казанского съезда, будут выезжать на новый участок дороги, и далее на улицу Минина или Казанский съезд. Для поворота налево надо будет объезжать островок безопасности слева. Поворот направо остался без изменений.

«Сейчас на площади расставлены знаки, которые показывают, как работает новая схема движения. Вместе со специалистами ГИБДД мы будем мониторить ситуацию и при необходимости вносить изменения в схему движения», – добавил Юрий Шалабаев.

Тем не менее, не все жители Нижнего Новгорода одобрили изменения движения на Сенной площади.

«Сделали полное безобразие! В час дня пробки огромные! На Сенной машины не успевают разъехаться. Все ругаются! А что будет зимой страшно представить! Разве можно такой оживленный участок урезать до одной полосы?» – прокомментировала публикацию мэра osinina732.

«Вот спасибо. Теперь пробка от речного вокзала стоит», – сообщил gunin_ya.

Напомним, что ремонт площади обошелся в 8,2 миллиона рублей.

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Фото: Instagram Юрия Шалабаева