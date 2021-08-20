Роскошный особняк за 200 миллионов рублей выставили на продажу в Нижегородской области

Размер участка составляет 82 сотки, на которых расположено два дома площадью 500 и 200 квадратных метров. В цену также входит баня, бассейн, отапливаемые гаражи и автомойка.

В самом большом коттедже находится кухня в 70 квадратных метров. Дом продается с дорогостоящей мебелью и уникальной отделкой, в которой преобладают светлые тона. Он оснащен кондиционером, системой фильтрования воды и воздуха и охраной. На участке ведется круглосуточное видеонаблюдение. На цокольном этаже имеется сауна.

Дом в 200 квадратных метров был построен только в этом году. Рядом с ним расположился цветущий фруктовый сад, беседка с барбекю и загон для животных.

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Фото: https://www.gipernn.ru