Работу пунктов выдачи «Мультипасс 800» продлят. На Рождественской откроют еще две дополнительные точки выдачи

Работу пункта выдачи «Мультипасса 800» у стадиона «Нижний Новгород» продлили из-за повышенного спроса на оформление пропусков. Теперь пункт выдачи будет работать с 10:00 до 00:00.

Кроме того, в День города в Нижнем Новгороде откроют два дополнительных пункта, которые будут работать по обновленному графику. Их создадут на Нижневолжской набережной, в районе дома № 21а и в районе дома № 6 по улице Рождественской. Они будут работать: с 10:00 21 августа до 0:00 22 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что в день 800-летнего юбилея по Нижнему пустят бесплатные шаттлы. Автобусы будут возить нижегородцев до главной сцены

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Фото: центр800