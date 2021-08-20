Хор из 800 голосов выступил на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде

«Хор 800» создан из 30 коллективов, в котором представлено 3 поколения. Большую часть солирующих составили дети – около 600 человек. Дирижировал хором лауреат всероссийских и международных конкурсов Иван Стольников. Руководителем проекта является заслуженный артист РФ, профессор нижегородской консерватории Игорь Кораллов.

В их исполнении прозвучал гимн России, русские народные произведения – «Ой, по над Волгой», а также произведения отечественных композиторов –«Сормовская лирическая» и «Мой Нижний Новгород».

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Фото: «В Городе N»