Фасаду нижегородской Фабрики «Маяк» вернули исторический облик

Изначально здание было известно как комплекс банка богатого нижегородского купца Рукавишникова. Фасад здания выполнен в псевдоготическом стиле с вытянутыми окнами и стрельчатыми башенками. Плитку для его облицовки изготовили в мастерских французского бренда «Villeroy & Boch» по специальному заказу купца.

Работы по реставрации Фабрики проходили к празднованию юбилея Нижнего Новгорода. Ими занималась ООО «Апекс». Рабочие заменили утраченные и полуразрушенные кирпичи, восстановили лепнину и утерянные элементы, а также укрепили стены здания.

В ходе реставрации пришлось заменить более 30% плитки – это около 34 тысяч частей. Чтобы изготовить подходящую, близкую к оригинальной плитку, компания провела лабораторные исследования при содействии научно-исследовательского центра при Русском музее в Санкт-Петербурге.

«Памятник архитектуры на Нижневолжской набережной, известный как бывшая фабрика «Маяк» – одно из самых знаковых зданий в Нижнем Новгороде. Оно долгое время пустовало, историческая плитка с фасада осыпалась, кирпич на некоторых участках был утрачен или крошился. Нужно было спасать объект культурного наследия, и нам удалось это сделать к юбилею города. Реставраторы провели сложную и кропотливую работу, чтобы вернуть памятнику исторический облик», – сообщил Олег Беркович.

На работы по восстановлению фасада Фабрики было потрачено около 68 миллионов рублей. Работы внутри здания пока не завершены. Первый и второй этажи пока находятся в разработке, однако уже восстановлены ступени, отреставрировано декоративное ограждение лифта, заменена штукатурка стен и потолков.

На главной входной группе было утрачено почти 60% голубой плитки. Старую плитку отреставрировали, утерянные части вручную изготовили керамисты. Более того, специалистам удалось восстановить 8 исторических окон, которым, к слову, уже более 100 лет.

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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области