Фасаду нижегородской Фабрики «Маяк» вернули исторический облик

В рамках программы «Символы 800» был восстановлен фасад здания Фабрики «Маяк». Об этом сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.
Изначально здание было известно как комплекс банка богатого нижегородского купца Рукавишникова. Фасад здания выполнен в псевдоготическом стиле с вытянутыми окнами и стрельчатыми башенками. Плитку для его облицовки изготовили в мастерских французского бренда «Villeroy & Boch» по специальному заказу купца.
Работы по реставрации Фабрики проходили к празднованию юбилея Нижнего Новгорода. Ими занималась ООО «Апекс». Рабочие заменили утраченные и полуразрушенные кирпичи, восстановили лепнину и утерянные элементы, а также укрепили стены здания.
В ходе реставрации пришлось заменить более 30% плитки – это около 34 тысяч частей. Чтобы изготовить подходящую, близкую к оригинальной плитку, компания провела лабораторные исследования при содействии научно-исследовательского центра при Русском музее в Санкт-Петербурге.
«Памятник архитектуры на Нижневолжской набережной, известный как бывшая фабрика «Маяк» – одно из самых знаковых зданий в Нижнем Новгороде. Оно долгое время пустовало, историческая плитка с фасада осыпалась, кирпич на некоторых участках был утрачен или крошился. Нужно было спасать объект культурного наследия, и нам удалось это сделать к юбилею города. Реставраторы провели сложную и кропотливую работу, чтобы вернуть памятнику исторический облик», – сообщил Олег Беркович.
На работы по восстановлению фасада Фабрики было потрачено около 68 миллионов рублей. Работы внутри здания пока не завершены. Первый и второй этажи пока находятся в разработке, однако уже восстановлены ступени, отреставрировано декоративное ограждение лифта, заменена штукатурка стен и потолков.
На главной входной группе было утрачено почти 60% голубой плитки. Старую плитку отреставрировали, утерянные части вручную изготовили керамисты. Более того, специалистам удалось восстановить 8 исторических окон, которым, к слову, уже более 100 лет.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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