Сцена к 800-летию Нижнего Новгорода тонет в кипятке. Авария в Советском районе подпортила праздничное настроение

Изношенный трубопровод диаметром 500 мм прорвало прямо рядом со сценой, на которой 21 августа должна выступить известная нижегородская группа Uma2rman.

Над устранением аварии работает две ремонтные бригады из 12 человек, а также задействовали 7 единиц техники. Три метра старого трубопровода придется заменит.

«Работы планируется завершить сегодня до конца дня, и на проведение праздничного концерта в День города это не повлияет. Временные ограничения в подаче теплоносителя затронули 42 дома», – сообщили в «Теплоэнерго».

В сообществе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» сразу же появилось видео с места событий. Возмущенные нижегородцы выразили свое мнение в комментариях.

«Всё нормально! Просто деньги, которые должны были идти на ремонт и модернизацию коммуналки разворовали. За водоснабжение и канализацию платим бешеные деньги!!!», – написал Леонтий Рябков.

«Да норм все, что вы испугались то за концерты? Просто на время проведения мероприятий, отключат во всем городе воду, газ и свет на всякий случай», – пошутил Дмитрий Ямолдин.

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Фото: Сообщество «ЧП | ДТП Нижний Новгород» «ВКонтакте»