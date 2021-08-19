Обманутые дольщики ЖК «Новинки Smart City» вышли на протест в центре Нижнего Новгорода

«Каждый верит, надеется и ждет, что все изменится, но ничего не меняется! Нас не видят, не слышат и с нами не общаются. Очень надеялись на видеоконференцию с представителями Фонда защиты прав дольщиков, но в последний момент ее перенесли на конец августа», — сообщили обманутые нижегородцы в сообществе ВКонтакте.

Напомним, что несостоявшиеся жильцы уже много раз пытались привлечь внимание властей к своей проблеме. В конце июня они выложили опилками надпись «SOS ПУТИН» рядом со стройкой, однако надпись оперативно убрали рабочие. Перед прямой линией с президентом нижегородцы выложили новую надпись – «HELP ПУТИН». Также они сняли клип под знаменитую песню Агаты Кристи «Как на войне».

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Фото: Рабочая группа ЖК Новинки Smart City