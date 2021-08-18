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Современный фитнес-клуб появится на проспекте Гагарина в нижегородском аквапарке «Океанис»

МФК «Океанис» готовится к торжественному открытию. Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, представители комплекса рассказали, что рядом с аквапарком откроется инновационный фитнес-клуб.

 

Название фитнес сети не разглашают, но обещают, что это будет совершенно новый бренд для Нижнего Новгорода. Посетителям будет доступен большой бассейн и новейшее технологичное оборудование.

Помимо огромного аквапарка и фитнес зала в комплексе расположится термальный комплекс, зоны для отдыха, кафе и магазины.

Сейчас еще неизвестно, когда нижегородцам ждать торжественного открытия «Океаниса». Ранее представители писали, что аквапарк будет открыт для посетителей во второй половине 2021 года. Точную дату обещали объявить в официальном профиле в Instagram.

 

 

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Фото: Инстаграм okeanis_aquapark

 

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