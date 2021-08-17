Брат-близнец проспекта Гагарина за 47 миллиардов рублей появится в Нижнем Новгороде через 5 лет

Планируется проложить шестиполосную дорогу от ЖК «Новая Кузнечиха» мимо Анкудиновского парка до улицы Ларина, что обойдется в 19 миллиардов рублей. Еще 15 миллиардов потребуется на доведение ее до трассы Нижний Новгород – Саратов и почти 4 миллиарда до магистрали Ряжск – Касимов –Муром – Нижний Новгород.

Самым последним этапом будет строительство моста через Оку длиной в два километра. Это позволит соединить верхнюю часть города с Автозаводским районом. На эти цели потребуется 8,6 миллиардов рублей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее заявлял, что эту переправу могут сделать платной.

Стало известно, что первый участок трассы до улицы Ларина получил одобрение госэкспертизы. На его строительство уже выделены средства из бюджета. Согласовать остальные три очереди нижегородские власти рассчитывают до октября 2022 года.

Финансирование проекта обеспечат инфраструктурные бюджетные кредиты.

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Фото: pexels