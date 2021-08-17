Без прививки никуда? Стало известно, как будет проходить обучение в нижегородских вузах

Согласно рекомендациям Минобрнауки РФ, следует разделить привитых и не привитых студентов. Таким образом, те, кто прошел вакцинацию должны учиться очно, а кто нет – дистанционно. Тем не менее, каждый вуз оставляет за собой право самостоятельно выбирать формат обучения.

Некоторые нижегородские вузы не считают правильным выходом из ситуации разделение студентов. В нормальном режиме с сентября 2021 года начнут работать ННГАСУ, НГТУ имени Алексеева и ПИМУ.

«Все обучающиеся должны иметь равноправный доступ к образовательному процессу, независимо от того, привились они от COVID-19 или нет. Это позиция российского Союза ректоров, в Приволжском медуниверситете с ней полностью солидарны. При этом вопросам добровольной и осознанной вакцинации от коронавируса мы будем уделять еще больше внимания. Кто, как не будущие врачи, должны понимать значимость и важность коллективного иммунитета», – сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин.

Большинство вузов Нижнего Новгорода последовали рекомендациям министерства и ввели смешанный формат обучения. В их числе НГПУ имени К. Минина, ННГУ имени Лобачевского, НГЛУ имени Н. А. Добролюбова и НИУ ВШЭ. По сути, обучение будет проходить также, как и в прошлом учебном году. Потоковые лекции будут проходить дистанционно, семинары и практические занятия – очно.

Перед заселением в общежитие совершеннолетние студенты обязаны предоставить сертификат о полной вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста, либо справку о противопоказаниях к вакцинации.

Университеты не могут принуждать студентов вакцинироваться, однако во многих вузах начнется кампания по разъяснению необходимости вакцинации.

«С начала нового учебного года будет возобновлена работа мобильных пунктов вакцинации в корпусах «Вышки». Вакцинация студентов носит рекомендательный характер, и к невакцинированным студентам ограничительные меры применяться не будут», – рассказали в пресс-службе НИУ ВШЭ.

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Фото: pexels