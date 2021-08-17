Обновленный парк «Швейцария» откроется после масштабной реконструкции уже 22 августа

Нижегородский парк «Швейцария» откроется после благоустройства в предстоящие выходные, а именно — 22 августа. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Instagram-аккаунте.
«Любители активного здорового образа жизни смогут оценить масштаб спортивной части парка: показательные выступления в скейт-парке, тренировки на тренажерах our-door, игры на двух теннисных кортах, волейбольной и баскетбольной площадках», — сообщил Юрий Шалабаев.
В день открытия — 22 августа — в парк можно будет попасть только через главный вход на Медицинской с «Мультипассом 800», но уже с 23 числа вход будет свободным.
У входа в парк на улице Медицинской можно будет сдать экспресс-тест на коронавирус, стоимость для взрослых — 1 250 рублей, несовершеннолетним справки не нужны.
Праздник в парке «Швейцария» начнется в воскресенье в 16:00. В детской зоне пройдут мастер-классы и занятия с аниматорами. Возле фонтана будут организованы настольные игры, на скейт-площадке — скейт-шоу, после чего все желающие сами смогут покататься.
Вечером на главной сцене парка «Швейцария» выступит кавер-группа Diamonds и состоится 3D мэппинг-шоу на арке парка.
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Фото: Центр800
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