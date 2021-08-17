«Все внимание на реку!»: 60 яхт пройдут кильватерным строем от Борского моста к Чкаловской лестнице

В Нижнем Новгороде пройдет масштабное событие парусного сообщества — «Регата 800» — в нем примут участие 60 яхт. С поднятыми парусами они пройдут кильватерным строем от Борского моста к Чкаловской лестнице. Среди участников парада — экипажи спортивных и круизных парусных яхт из Нижнего Новгорода, Бора, Городца, Кстова и Павлова.
«Регата 800» пройдет 19 августа с 10:00 до 22:30 около катера «Герой». На площадке будет звучать музыка, пройдут мастер-классы и всевозможные спортивные активности.
Программа «Регаты 800»:
- 10:00–11:00 — парад парусов
- 12:00–19:00 — работа интерактивной зоны: мастер-классы и игры
- 12:30–13:00 — открытие «Регаты 800»
- 13:00–18:00 — спортивные соревнования — «Кубок 800»
- 13:00–19:00 — бесплатные прокаты на яхтах (по предварительной записи)
- 13:00–19:00 — лекторий
- 18:00–20:00 — выступление объединения диджеев — Flammable Beats
- 20:00–20:30 — награждение победителей спортивных соревнований
- 20:30–21:00 — выступление «Хора 800» на Чкаловской лестнице
- 21:00–22:00 — вечернее парусно-световое шоу
Зрители смогут посетить мероприятие только по специальным подтверждениям:
- «Мультипасс 800»
- специальный браслет, действующий только на мероприятии
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Фото: Instagram «Центр800»
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