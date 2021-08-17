«Все внимание на реку!»: 60 яхт пройдут кильватерным строем от Борского моста к Чкаловской лестнице

В Нижнем Новгороде пройдет масштабное событие парусного сообщества — «Регата 800» — в нем примут участие 60 яхт. С поднятыми парусами они пройдут кильватерным строем от Борского моста к Чкаловской лестнице. Среди участников парада — экипажи спортивных и круизных парусных яхт из Нижнего Новгорода, Бора, Городца, Кстова и Павлова.