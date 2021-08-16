«Пространство получило новую жизнь!» – обновленный сквер на площади Буревестника открылся для нижегородцев

На обустройство общественного пространства было потрачено около 36 миллионов рублей. Все этапы благоустройства профинансировал завод «Красное Сормово».

В сквере появились новые лавочки для отдыхающих, были установлены декоративные арки с подсветкой, высадили многолетние кустарники. Памятник пассажирскому судну на подводных крыльях «Метеор» окружила голубая брусчатка, напоминающая море.

«Все стадии благоустройства мы обсудили с жителями Сормовского района, и все пожелания, которые они высказали, мы выполнили. Здесь появилось большое количество так называемых парковых диванов, которые уже все заняты отдыхающими. В качестве элементов украшения установили арки с подсветкой. В сквере появились новые кустарники, которые для эффектности высадили разными уровнями. Сделали акцент на многолетние растения, чтобы не приходилось каждый год делать посадки заново», – рассказал Михаил Першин главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву.

В сквере снова заработал фонтан, однако во время инспекционного обхода было принято решение не останавливаться на достигнутом. В ближайшее время его снабдят подсветкой и музыкой.

Особенно приятно видеть, что уже в день открытия площади после реконструкции в сквер пришло множество людей. Значит, проект удался — пространство получило новую жизнь! – поделился Першин.

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Фото: Instagram Михаила Першина