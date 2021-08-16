Тиктокер Даня Милохин прогуляется по «Лимпопо» в Нижнем Новгороде

Уже сегодня видеоблогер из TikTok — Даня Милохин — прибыл в столицу Приволжья на «Стриже». Его сопровождают дети из шоу-балета «Тодес». Армия фанатов собралась возле Московского вокзала, чтобы посмотреть на своего кумира вживую.

Тиктокер прибыл в Нижний Новгорода в рамках туристического проекта, цель которого рассказать о самых привлекательных местах региона. Одним из таких мест по праву можно считать зоопарк «Лимпопо» в Сормовском районе.

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Фото: Instagram Дани Милохина