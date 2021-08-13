Почти 22 миллиона рублей вложили в восстановление фасада Усадьбы Рукавишниковых в Нижнем Новгороде

Обновлением фасада занималось ООО «Фрегат». Они же реконструировали Чкаловскую лестницу и проводили работы в Нижегородском кремле.

Усадьба Рукавишниковых, которая считается культурным наследием Нижнего Новгорода, была построена в XIX веке. Реставрационные работы в здании проводятся не часто. Последний раз его обновляли около 10 лет назад.

Фасад усадьбы заиграл новыми красками. Теперь его цвет не голубой, а лавандовый. Теперь цвет фасада не голубой, а лавандовый. Генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов объяснил, что этот оттенок наиболее близок к историческому цвету здания. Несколько лет назад здесь были сделаны пробы для его определения.

«Усадьба имеет нестандартную крышу и много выступающих частей. Благодаря реставрации дом приобрел первоначальный вид», — рассказал Юрий Филиппов.

Более того, были проведены работы по укреплению и реставрации балкона и лепных элементов. Были обновлены въездные ворота вместе с аркой и каменный забор.

«Работы ведутся и во внутреннем дворике, который музей теперь будет использовать», – пояснил Глеб Никитин в Instagram

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Фото: Центр800