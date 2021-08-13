Заброшенное кафе на Рождественской сносят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на улице Рождественской начался снос аварийного дома №10, где раньше располагалось кафе. Объект был передан в областную собственность по программе реквизиции. Об этом сообщает министерство имущественных и земельных отношений области.
В декабре 2020 года здание признали аварийным и на этом участке ввели режим ЧС. В феврале 2021 года региональное министерство земельных отношений приняло решение о реквизиции заброшенного здания и участка под ним. В результате переговоров с собственником стоимость объекта определили в 18 миллионов рублей и передали в госсобственность.
«На протяжении многих лет этот объект портил облик одной из главных исторических улиц нашего города. Мы получали огромное количество обращений в социальных сетях с просьбой наконец-то разобраться с данной проблемой», — отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.
В дальнейшем на месте снесенного здания планируется строительство Троицкой церкви.
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Фото: РБК Нижний Новгород
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