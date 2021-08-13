Заброшенное кафе на Рождественской сносят в Нижнем Новгороде

В декабре 2020 года здание признали аварийным и на этом участке ввели режим ЧС. В феврале 2021 года региональное министерство земельных отношений приняло решение о реквизиции заброшенного здания и участка под ним. В результате переговоров с собственником стоимость объекта определили в 18 миллионов рублей и передали в госсобственность.

«На протяжении многих лет этот объект портил облик одной из главных исторических улиц нашего города. Мы получали огромное количество обращений в социальных сетях с просьбой наконец-то разобраться с данной проблемой», — отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

В дальнейшем на месте снесенного здания планируется строительство Троицкой церкви.

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Фото: РБК Нижний Новгород