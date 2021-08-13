Четырнадцать тысяч школьников познакомятся с Нижним Новгородом благодаря проекту «Культура»

Глеб Никитин сообщил, что всего подготовлены 14 культурно-просветительских программ для школьников с маршрутами более чем по 20 субъектам России. В честь 800-летия Нижнего Новгорода, школьники со всей страны посетят главные достопримечательности города.

«Всего планируется реализовать 14 культурно-просветительских программ для школьников с маршрутами более чем по 20 субъектам России. Рад, что Нижегородская область оказалась в числе регионов, которые участвуют в проекте. Маршрут «Нижний Новгород-800» включает в себя посещение основных достопримечательностей Нижнего Новгорода и знакомство с художественными промыслами Городца. Уверен, что наш город откроется с интересной стороны для юных гостей», – рассказал губернатор Нижегородской области.

В экскурсионную программу включили посещение Нижегородского государственного художественного музея, наследие Всероссийской промышленной и художественной выставки 1986 года – пакгаузы на Стрелке, музей современного искусства «Арсенал», стадион «Нижний Новгород».

В группу школьников вошли победители олимпиад, учащиеся школы искусств, кадетских корпусов и общеобразовательных школ.

Главная цель проекта – познакомить молодое поколение с культурным наследием России, показать, что наша страна обладает большими экскурсионными возможностями.

«Нижегородская область — это регион с богатой историей, промышленным и культурным наследием, лидер по количеству сохраненных народных художественных промыслов», – рассказал Сергей Яковлев – директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

Экскурсии по регионам России продлятся до ноября 2021 года. По возвращению домой, школьники напишут эссе, в котором поделятся своими эмоциями и самыми яркими событиями путешествия.

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Фото: pexels