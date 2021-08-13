Исторические дома в квартале Трех святителей сносят к 800-летию города

Градозащитника возмутила готовность властей уничтожать памятники в заповедном квартале церкви Трех Святителей. По словам активиста, дома № 16, 16-а и 18 по улице Новой являются памятниками в соответствии с экспертизой Министерства культуры РФ. Однако власти Нижнего Новгорода с этой оценкой не согласились и начали снос в пользу коммерческой компании ООО «Фрегат».

Нижегородский правозащитник считает, здания, которые подлежат сносу, находятся в хорошем состоянии. При желании их можно было бы восстановить, чтобы сохранить памятники истории.

«Уничтожаемый к 800-летнему юбилею в заповедном квартале улицы Короленко флигель усадьбы А.П. Куликова имеет идеальную сохранность сруба. Хоть на выставке показывай», – сообщил Станислав.

В районной администрации заявили, что дома не будут уничтожать полностью, а просто перенесут в другое место. Куда именно – неизвестно. Однако концепция развития квартала 1833 предусматривает перенесение трех исторических домов.

Многие нижегородцы стали оставлять возмущенные комментарии по поводу несправедливого сноса исторических домов.

«Особый цинизм - за неделю до 800 летия», – написала Мария Попова.

«Повсюду в России пренебрежение к историческому окружению существования людей, к тому, чтобы они чувствовали преемственность с прежними поколениями. При этом власти талдычат о родине и патриотизме.. Новые здания строятся не рядом, а на месте разрушаемых исторических зданий», – высказался Юрий Самодуров.

В 2014 году застройщик «Фрегат» заключил контакт с администрацией Нижнего Новгорода, по которому он должен развивать застроенную территорию в границах улиц Белинского, Короленко и Новой. Согласно проекту, представленному в прошлом году, на месте деревянных строений появятся гостиница, подземная парковка и учреждение бытовых услуг.

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Фото: Facebook/Станислав Дмитриевский