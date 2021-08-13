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Видео дня: музыкальный фонтан с лазерным шоу открылся у «Юпитера»

Новый фонтан открылся около нижегородского концертного зала «Юпитер» на улице Варварской. Музыкальный фонтан с художественной подсветкой и лазерным шоу запустили 12 августа.

 

«Современный фонтан с лазерным шоу будет работать в разных режимах в зависимости от времени суток и установленной программы», — сообщил Глеб Никитин.

Отмечается, что музыкальный фонтан будет работать каждый день с 8:00 до 23:00. Светозвуковое шоу будут запускать по 30 минут в 20:00 и 21:00.

 

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