Из-за сильных пожаров в двух районах Нижегородской области введен режим ЧС

Резкая смена и усиление ветра осложнили ситуацию с пожарами на этой территории. Огонь двинулся с Мордовского заповедника в сторону Вознесенского и Дивеевского районов. Жители деревни Беленки, которая находится практически на границе с Мордовией, самоэвакуировались.

«В настоящее время на территории этих муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации. В оперативном режиме были распределены пожарные расчеты и техника, сейчас часть сил и средств расставлены по руслу реки Сатис для защиты населенных пунктов. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, в оперативном штабе сообщили, что в периметре и вблизи ЗАТО Саров на территории мордовского заповедника очагов возгорания нет. Дождь, прошедший ночью и утром, способствовал тушению пожара.

«В ближайшие три дня ветер будет в сторону города, будут задымления и смог в связи с тлением потушенных очагов возгорания. Сегодня планируется вывод оперативных группировок, привлеченных к тушению пожара в Мордовском заповеднике», — отмечается в сообщении.

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Фото: pexels