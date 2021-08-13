В Нижнем Новгороде предложили создавать государственно-частные приюты для животных

По словам руководителя благотворительного фонда защиты животных «Сострадание НН» — Владимира Гройсмана — вопрос о создании таких приютов необходимо рассмотреть на федеральном уровне. Также, он отметил, что данную идею можно реализовать при совместной работе государства и частных организаций, которые вместе будут создавать государственно-частные приюты.

«Для того, чтобы такие организации оказывали действительно нужные услуги, спасали животных необходимо дать четкое понятие «приюта для животных», определить статус, установить критерии», — добавил Гройсман.

Кроме того, в ходе заседания эксперты отметили важность строительства площадок для выгула и тренировок собак, запрета натравливания животных на человека (и других животных) и запрета проката на животных на улицах.

«Не менее важна тема, которая сегодня поднималась, – обеспечение чистоты после выгула животных в общественных местах. Речь идет о наложении штрафа. И региональная ветеринарная служба сегодня подтвердила, что они готовы администрировать этот процесс», — добавил зампредседателя комитета областного Заксобрания по ЖКХ Андрей Тарасов.

Эксперты определили несколько изменений, которые необходимо добавить в статьи федерального закона, чтобы защитить животных от жестокого обращения и сделать жизнь горожан комфортной и безопасной.

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Фото: pexels