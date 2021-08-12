Спам-рассылка за 15 миллионов рублей – столько выделит Избирком на оповещение нижегородцев о выборах

Подрядчик должен будет отправить около 1,6 миллионов СМС сообщений нижегородцам. Также в его задачи входит обзвон граждан на мобильные и стационарные телефоны, чтобы сообщить им о том, какими способами они могут отдать свой голос. Осуществлять звонки будут как живые, так и роботизированные операторы. Общую длительность таких звонков оценивают в 500 тысяч минут. Все это обойдется более чем в 11 миллионов рублей.

Более того, будет организована горячая линия в преддверии выборов депутатов ЗакСобрания Нижегородской области седьмого созыва. На это придется потратить 2,06 миллионов рублей.

Прием заявок на конкурс оператора, который осуществит госзаказ, будет завершен 17 августа. Победитель станет известен 18 августа.

Напомним, что в этом году выборы в депутаты Законодательного Собрания совпадают с выборами в Государственную Думу.

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Фото: pexels