«Урбанистическое чудо»: Илья Варламов признал Нижний Новгород главным направлением этого лета

На прошлой неделе урбанист, журналист и архитектор — Илья Варламов — побывал в столице Приволжья. Он общался с губернатором, градозащитниками, гулял по историческому центру и знакомился с местным стрит-артом — оценивал состояние города и подготовку к 800-летнему юбилею. В своем блоге он написал масштабный текст о благоустройстве города и признался, что Нижний Новгород всегда включает в свой личный топ-10.
«Главное урбанистическое направление этого лета – Нижний Новгород. В этом году ему исполняется 800 лет, и в честь этого знаменательного события город решили привести в порядок. Нижний я очень люблю, в моём личном топе городов он всегда в десятке. Тут удивительные закаты, виды, архитектура», — отмечает урбанист.
Илья Варламов частый гость в столице Приволжья, поэтому год 800-летия не стал исключением. Блогер вновь посетил Нижний — посмотрел, как идут работы по благоустройству, отметил местную архитектуру и стрит-арт, важные детали и дал критическую оценку инфраструктурным решениям.
Кроме того, журналист отметил городской подход к историческому наследию, в частности, к деревянным постройкам:
«И вот каждый раз, когда я приезжаю в какой-нибудь город, мэр разводит обычно руками и говорит: "А что я могу сделать? Денег нет, дома эти никому не нужны, люди хотят их снести!" И вот тут Нижний Новгород может стать уникальным для России примером того, как сохранить деревянную застройку», — добавляет Илья Варламов.
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