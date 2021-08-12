«Урбанистическое чудо»: Илья Варламов признал Нижний Новгород главным направлением этого лета

Илья Варламов частый гость в столице Приволжья, поэтому год 800-летия не стал исключением. Блогер вновь посетил Нижний — посмотрел, как идут работы по благоустройству, отметил местную архитектуру и стрит-арт, важные детали и дал критическую оценку инфраструктурным решениям.

Кроме того, журналист отметил городской подход к историческому наследию, в частности, к деревянным постройкам:

«И вот каждый раз, когда я приезжаю в какой-нибудь город, мэр разводит обычно руками и говорит: "А что я могу сделать? Денег нет, дома эти никому не нужны, люди хотят их снести!" И вот тут Нижний Новгород может стать уникальным для России примером того, как сохранить деревянную застройку», — добавляет Илья Варламов.