Следы захоронений, найденные в Арзамасе коммунальщиками, относятся к XVII–XVIII векам

Археологические изыскания в Арзамасе проходят на улице Карла Маркса из-за строительства ливневой канализации. Сотрудники подрядной организации обнаружили следы захоронений. На фото, опубликованных в социальных сетях, зафиксированы три скелета, один из которых, предположительно, — детский.

Отмечается, что после проведения археологических исследований останки будут перезахоронены.

На территории раскопок находился Спасский приход, который состоял из двух церквей. Предположительно рядом с храмами было приходское кладбище, к которому и относятся останки.

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Фото: социальные сети