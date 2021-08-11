Стало известно, как будет проходить обучение для невакцинированных студентов Нижнего Новгорода

Согласно последним рекомендациям Министерства образования РФ, непривитых студентов желательно перевести на дистанционный формат обучения. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, важно позаботиться о безопасности студентов и сотрудников высших учебных заведений. Тем не менее, каждый субъект РФ имеет право самостоятельно решить, смогут ли привитые и не привитые студенты обучаться совместно в очном формате.

Проректор по учебной работе ННГУ Александр Князев рассказал, что в новом учебном году обучение будет организовано в смешанном формате. Он уточнил, что принятие решения во многом будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора. Более того, в рамках ВУЗа будет проходить кампания по продвижению вакцинации среди студентов.

«Вместе с тем в ННГУ организована информационная кампания, направленная на разъяснение необходимости сделать прививку от коронавирусной инфекции в целях профилактики ее нераспространения и защиты жизни и здоровья каждого студента и преподавателя», – пояснил проректор.

Александр Князев также напомнил, что есть предметы, успешное изучение которых возможно только при наличии очных практических занятий. Это касается факультетов естественнонаучного и физико-математического профиля.

«Есть ряд факультетов, прежде всего естественнонаучного и физико-математического профиля, где в целях полноценного освоения дисциплин и получения качественного высшего образования необходимо посещение практических и лабораторных занятий», – считает проректор.

В пресс-службе нижегородского государственного педагогического университета сообщили, что формат обучения в первую очередь будет зависеть от рекомендаций главного санитарного врача Нижегородской области.

Более того, университет собирается провести вакцинацию иностранных студентов на внебюджетные деньги.

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Фото: pexels