Стало известно, как будет проходить обучение для невакцинированных студентов Нижнего Новгорода

В ННГУ имени Лобачевского приняли решение начать учебный год в смешанном формате. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Согласно последним рекомендациям Министерства образования РФ, непривитых студентов желательно перевести на дистанционный формат обучения. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, важно позаботиться о безопасности студентов и сотрудников высших учебных заведений. Тем не менее, каждый субъект РФ имеет право самостоятельно решить, смогут ли привитые и не привитые студенты обучаться совместно в очном формате.
Проректор по учебной работе ННГУ Александр Князев рассказал, что в новом учебном году обучение будет организовано в смешанном формате. Он уточнил, что принятие решения во многом будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора. Более того, в рамках ВУЗа будет проходить кампания по продвижению вакцинации среди студентов.
«Вместе с тем в ННГУ организована информационная кампания, направленная на разъяснение необходимости сделать прививку от коронавирусной инфекции в целях профилактики ее нераспространения и защиты жизни и здоровья каждого студента и преподавателя», – пояснил проректор.
Александр Князев также напомнил, что есть предметы, успешное изучение которых возможно только при наличии очных практических занятий. Это касается факультетов естественнонаучного и физико-математического профиля.
«Есть ряд факультетов, прежде всего естественнонаучного и физико-математического профиля, где в целях полноценного освоения дисциплин и получения качественного высшего образования необходимо посещение практических и лабораторных занятий», – считает проректор.
В пресс-службе нижегородского государственного педагогического университета сообщили, что формат обучения в первую очередь будет зависеть от рекомендаций главного санитарного врача Нижегородской области.
Более того, университет собирается провести вакцинацию иностранных студентов на внебюджетные деньги.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.