Обсервация нижегородских чиновников, встречающих Владимира Путина, обойдется в 400 тысяч рублей

Управление делами президента Нижегородской области заключило контракт с пансионатом ветеранов войны и труда в «Зеленом городе» на 400 тысяч рублей. Всего в обсервации будет находиться 50 человек с 5 по 21 августа. Это необходимо для того, чтобы не допустить распространения COVID-19. Администрация пансионата обязуется позаботиться о комфорте гостей, обеспечить им трехразовое питание и медицинское обслуживание.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков намекнул, что Владимир Путин планирует посетить праздничные мероприятия к 800-летию Нижнего Новгорода. По данным, которые распространяются в СМИ, приедет с визитом 21 августа.

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Фото: kremlin.ru