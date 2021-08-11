18+
  • Город
  • Город

У стадиона «Нижний Новгород» временно приостановят движение транспорта

В Нижнем Новгороде временно приостановят движение транспорта на участке по Волжской набережной и по улице Совнаркомовской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

 

С 11 августа (с 17:00) до 14 августа (23:59) перекроют движение на улице Совнаркомовскойот Волжской набережной до улицы Самаркандской, на Волжской набережнойот улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура.

 

Движение транспорта организуют по прилегающим улицам, специалисты просят водителей быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Также, на подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Игорь Иванов

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты