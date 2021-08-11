У стадиона «Нижний Новгород» временно приостановят движение транспорта

В Нижнем Новгороде временно приостановят движение транспорта на участке по Волжской набережной и по улице Совнаркомовской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 11 августа (с 17:00) до 14 августа (23:59) перекроют движение на улице Совнаркомовской — от Волжской набережной до улицы Самаркандской, на Волжской набережной — от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура.
Движение транспорта организуют по прилегающим улицам, специалисты просят водителей быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Также, на подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.
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Фото: Игорь Иванов
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