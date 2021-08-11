У стадиона «Нижний Новгород» временно приостановят движение транспорта

Движение транспорта организуют по прилегающим улицам, специалисты просят водителей быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Также, на подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

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Фото: Игорь Иванов