Рекордно длинный салют прогремит в Нижнем Новгороде в честь 800-летия города

Праздничные мероприятия начнутся 19 августа. Салют прогремит 21 августа после гала-шоу с участием известных русских артистов. Фейерверк запустят с шести барж из акваторий Волги. Посмотреть на него могут все желающие с центральной части города и высоких точек Нижнего Новгорода.

Министр культуры также уточнил, что рекорд будет поставлен не по продолжительности, а по длине салюта.

«Салют будет доступен для всех, вне зависимости от наличия “Мультипасса”. Его будет трудно не заметить. Мы будем ставить рекорд не по продолжительности во времени, а по длине салюта. Будет очень красиво», — пояснил Олег Беркович.

Условия для посещения гала-шоу такие же, как на фестивале «Столица закатов». У посетителей будут проверять наличие «Мультипасса» или сертификата о пройденной вакцинации.

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