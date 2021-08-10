На этой неделе в небе над Нижним пройдет звездопад Персеиды. Где его можно увидеть?

В небе над Нижним Новгородом пройдет звездопад из метеорных потоков Персеиды, небесные тела будут проноситься над землей со скоростью от 60 до 100 метеоров в час. Увидеть один из самых красивых звездопадов нижегородцы смогут в ночь с 11 на 12 августа.
Метеорный поток Персеиды — это шлейф пыли выброшенных с поверхности кометы 109/Свифта-Туттля, его можно будет наблюдать с сумерек до рассвета. Звездопад получил название от созвездия Персея, в районе которого и возникают метеоры. Это самый известный и яркий из всех «звездопадов».
По словам астрономов, пик звездного дождя придется на ночь с 11 на 12 августа. При хорошей погоде с сумерек и до рассвета нижегородцы смогут наблюдать от 60 до 100 метеоров в час.
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Фото: pexels
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