На этой неделе в небе над Нижним пройдет звездопад Персеиды. Где его можно увидеть?

Метеорный поток Персеиды — это шлейф пыли выброшенных с поверхности кометы 109/Свифта-Туттля, его можно будет наблюдать с сумерек до рассвета. Звездопад получил название от созвездия Персея, в районе которого и возникают метеоры. Это самый известный и яркий из всех «звездопадов».

По словам астрономов, пик звездного дождя придется на ночь с 11 на 12 августа. При хорошей погоде с сумерек и до рассвета нижегородцы смогут наблюдать от 60 до 100 метеоров в час.

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Фото: pexels