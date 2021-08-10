Feduk, L’ONE, Баста: стали известны первые подробности празднования юбилея Нижнего Новгорода

На пресс-конференции с участием министра культуры Олега Берковича и режиссера гала-шоу Ильи Авербуха стали известны первые подробности празднования 800-летия столицы Приволжья. На юбилее Нижнего Новгорода выступят — группа «Любэ», Баста, Уматурман, Федук и другие артисты. Прямую трансляцию празднования покажут на Первом канале.
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автор фото — Никита Духник
Главные торжества в честь юбилея Нижнего Новгорода пройдут 21 августа. Для проведения праздника готовят девять городских площадок (по одной в каждому районе города, кроме Нижегородского — там представят две локации):
- Московский район — площадь у ФОКа «Юность» — Сергей Мазаев и группа «Моральный Кодекс»
- Канавинский район — парк имени 1 Мая — Теона Дольникова
- Сормовский район — стадион «Труд» — Feduk
- Советский район — площадь Советская — группа Uma2rmaN
- Ленинский район — площадь у кинотеатра «Россия» — Алексей Воробьев
- Автозаводский район — площадь Кисилева — L’ONE
- Приокский район — Александр Панайотов
- Нижегородский район — площадь Минина и Пожарского — Баста
Масштабный салют вечера запустят с 6 (!) барж, расположенных в акватории Оки и Волги. Кроме того, в Нижний приедут — Наталья Водянова, Сергей Полунин. Гимнастки — Дина и Арина Аверины — выступят на праздновании и будут олицетворять двух сестер — Оку и Волгу.
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