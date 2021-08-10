Feduk, L’ONE, Баста: стали известны первые подробности празднования юбилея Нижнего Новгорода

Главные торжества в честь юбилея Нижнего Новгорода пройдут 21 августа. Для проведения праздника готовят девять городских площадок (по одной в каждому районе города, кроме Нижегородского — там представят две локации):

Московский район — площадь у ФОКа «Юность» — Сергей Мазаев и группа «Моральный Кодекс»

и группа «Моральный Кодекс» Канавинский район — парк имени 1 Мая — Теона Дольникова

Сормовский район — стадион «Труд» — Feduk

Советский район — площадь Советская — группа Uma2rmaN

Ленинский район — площадь у кинотеатра «Россия» — Алексей Воробьев

Автозаводский район — площадь Кисилева — L’ONE

Приокский район — Александр Панайотов

Нижегородский район — площадь Минина и Пожарского — Баста

Масштабный салют вечера запустят с 6 (!) барж, расположенных в акватории Оки и Волги. Кроме того, в Нижний приедут — Наталья Водянова, Сергей Полунин. Гимнастки — Дина и Арина Аверины — выступят на праздновании и будут олицетворять двух сестер — Оку и Волгу.

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