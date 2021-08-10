Обновленную нижегородскую ярмарку откроют в середине августа

Пространство Нижегородской ярмарки откроют для жителей и гостей города в середине августа. Об этом сообщили представители АНО «Центр 800».
Прямо сейчас на территории ярмарки завершается благоустройство к 800-летию столицы Приволжья. Сейчас рабочие выполняют пескоструйную очистку флагштоков, расположенных напротив главного ярмарочного дома, монтируют навесы. Кроме того, высаживают растения и шлифуют клумбы.
По данным на 6 июля территория возле ярмарки была готова к открытию на 75%.
Интервью «НН.Собака.ru» с директором по стратегическому развитию АО «Нижегородская ярмарка» Елизаветой Зубакиной можно прочитать, перейдя по ссылке.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Среда800
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.