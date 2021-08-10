Обновленную нижегородскую ярмарку откроют в середине августа

Прямо сейчас на территории ярмарки завершается благоустройство к 800-летию столицы Приволжья. Сейчас рабочие выполняют пескоструйную очистку флагштоков, расположенных напротив главного ярмарочного дома, монтируют навесы. Кроме того, высаживают растения и шлифуют клумбы.

По данным на 6 июля территория возле ярмарки была готова к открытию на 75%.

Интервью «НН.Собака.ru» с директором по стратегическому развитию АО «Нижегородская ярмарка» Елизаветой Зубакиной можно прочитать, перейдя по ссылке.

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Фото: Среда800