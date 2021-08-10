Трамвай №11 не пустят по улице Рождественской до конца лета

Еще 14 июля 2021 года мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем профиле в Instagram пообещал, что работы по восстановлению участка на маршруте трамвая №11 будут завершены до конца лета.

Сейчас уже заменены шпалы и восстановлена колея 1524 миллиметра, где проводили противооползневые работы. На полотне второй очереди все еще ведутся работы. Рельсы находятся под строительной площадкой, что не позволяет завершить реконструкцию.

Маршрут смогут восстановить только после завершения противооползневых работ и освобождения путей от грунта. Кроме того, необходимо восстановить колею. Объем ремонтных работ пока не определен.

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Фото: autotravel-nn.ru