На опорах нижегородской канатки появилась художественная подсветка

По словам фотографа из Нижнего художественная подсветка появилась на двух опорах из трех нижегородской канатной дороги.

«На Гребном канале на закате и ночью стало еще красивее. Подсветили опоры канатной дороги. В интернете я нашел инфу, что подсвечены должны быть три опоры. Сейчас только две», — написал Никита Духник на своей странице в Instagram.

Отмечается, ранее компания «Нижегородские канатные дороги» объявляла аукцион по выбору подрядчика. Победитель должен был подготовить проект и установить систему освещения на трех опорах. Всего планируется установить 12 светильников — по четыре на каждую опору.

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