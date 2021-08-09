Нижегородцы раскритиковали искусственные деревья на Ярмарочном проезде

Запись появилась в сообществе «Типичный Нижний Новгород» с подписью «Ярмарочный проезд зацвел!» Некоторым пользователям понравилась задумка так облагородить пустующий сквер.

«Ура! Весна пришла!», – написал пользователь Даймонд Мист.

«И зима будет казаться теплее))))», – прокомментировала Надежда Белова.

Большинство были возмущены появлению искусственных насаждений на Ярмарочном проезде, так как живые деревья смотрелись бы гораздо уместнее.

«Пластмассовый мир победил», – написал Антон Первин.

«А живые деревья, даже не цветущие, смотрелись бы лучше», – считает Рина Алискина.

Ярмарочный проезд обещали благоустроить еще в 2020 году в рамках проекта формирования городской среды. Рабочие должны были заменить дорожки, вырубить старые деревья, посадить цветы и постелить газоны, обустроить пространство для детей.

По сообщениям пользователей, цветы так и не были высажены, трава засохла из-за отсутствия полива, а детские качели сломались.

К октябрю в сквере должны высадить тысячу живых цветов – спирей. Это красивое, неприхотливое растение, с яркими цветами, не требующее сильного ухода. У него долгий период цветения и срок жизни.

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Фото: социальные сети