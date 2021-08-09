Стало известно, когда запустят музыкальный фонтан у «Юпитера» в Нижнем

«Еще один городской фонтан готовится к запуску. С 12 августа он будет работать на площади перед "Юпитером". Очень круто сделан!», — отметил губернатор в Instagram.

Напомним, ранее у концертного зала «Юпитер» протестировали музыкальный фонтан. У круглого фонтана нет классической чаши, а струи воды бьют из-под земли.

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Фото: pexels