Стало известно, когда запустят музыкальный фонтан у «Юпитера» в Нижнем

Новый фонтан около нижегородского концертного зала «Юпитер» откроется 12 августа. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на своей личной странице в Instagram.
«Еще один городской фонтан готовится к запуску. С 12 августа он будет работать на площади перед "Юпитером". Очень круто сделан!», — отметил губернатор в Instagram.
Напомним, ранее у концертного зала «Юпитер» протестировали музыкальный фонтан. У круглого фонтана нет классической чаши, а струи воды бьют из-под земли.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.