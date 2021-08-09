МЧС: с 9 по 13 августа в Нижегородскую область придет аномальная жара

По информации МЧС, среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов выше климатической нормы. В Регионе возрастает риск возникновения природных пожаров, отключения электричества из-за перегрева трансформаторных подстанций и аварий с участием маломерных судов.

Нижегородцам следует соблюдать все меры предосторожности: соблюдать правила поведения на воде, носить головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, сократить пребывание детей на улице.

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