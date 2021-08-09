18+
  • Город
  • Город

МЧС: с 9 по 13 августа в Нижегородскую область придет аномальная жара

В Нижегородской области с 9 по 13 августа ожидается аномально жаркая погода. Синоптики прогнозируют повышение среднесуточной температуры на 7 градусов. Об этом сообщает региональное ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

 

  • автор фото — Андрей Орехов

 

По информации МЧС, среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов выше климатической нормы. В Регионе возрастает риск возникновения природных пожаров, отключения электричества из-за перегрева трансформаторных подстанций и аварий с участием маломерных судов.

Нижегородцам следует соблюдать все меры предосторожности: соблюдать правила поведения на воде, носить головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, сократить пребывание детей на улице.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты