МЧС: с 9 по 13 августа в Нижегородскую область придет аномальная жара

В Нижегородской области с 9 по 13 августа ожидается аномально жаркая погода. Синоптики прогнозируют повышение среднесуточной температуры на 7 градусов. Об этом сообщает региональное ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
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автор фото — Андрей Орехов
По информации МЧС, среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов выше климатической нормы. В Регионе возрастает риск возникновения природных пожаров, отключения электричества из-за перегрева трансформаторных подстанций и аварий с участием маломерных судов.
Нижегородцам следует соблюдать все меры предосторожности: соблюдать правила поведения на воде, носить головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, сократить пребывание детей на улице.
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