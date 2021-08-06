Главная сцена для гала-шоу к 800-летию Нижнего почти готова. Опубликованы первые кадры

Масштабное гала-шоу к 800-летнему юбилею столицы Приволжья пройдет 21 августа в акватории Волги. У здания бывшего речного вокзала почти завершены работы по монтажу главной сцены для шоу — «Начало нового».
Отмечается, что установка конструкции и часть трибун уже завершена. Специалисты начали монтировать подсветку, декорации и декоративное оснащение сцены. В начале следующей недели стартует установка света, пиротехники и видеооборудования.
«Уже завершено возведение сценического конструктива, начались декорационное оснащение сцены и монтаж подсветки декораций. В начале следующей недели начнется установка светового и видеооборудования, а также пиротехники. Организаторы возвели части трибун, идет оформление периметра площадки», — отмечают в пресс-службе «Центра800».
Напомним, ранее сообщалось, что чемпион мира по фигурному катанию — Илья Авербух — стал главным режиссером гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода.
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Фото: Центр800
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