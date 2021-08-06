Известный блогер Илья Варламов встретился с мэром Нижнего Новгорода

Варламов прогуливался по Нижнему Новгороду вместе с мэром Юрием Шалабаевым. В сторис в Instagram он регулярно делится своими впечатлениями от обновленного города. Блогер уже оценил несколько знаменитых стрит-артов: «Шоу Трумана» Покраса Лампаса на Алексеевской, «Место преступления» Ивана Серого в Холодном переулке.

Вместе с Губернатором Глебом Никитиным Варламов посетил «Тайный сад» на Славянской, где они устроили небольшое чаепитие. Также блогер осмотрел Кремлевскую детскую площадку, строительство которой еще не завершено, заснял несколько уличных музыкантов.

Напомним, что ютубер уже посещал Нижний Новгород, где встречался с бывшим мэром Владимиром Пановым. Весной он включил город в топ самых грязных городов России, также Нижний возглавил его рейтинг вымирающих городов-миллионников.

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Фото: Instagram Ильи Варламова