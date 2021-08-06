Стало известно, кто станет директором «Школы 800»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что Елена Беленко является не только опытным педагогом, но и руководителем, способным организовать учебный процесс в учреждениях среднего образования. Ее педагогический стаж составляет 24 года. Более того, она имеет множество почетных наград от Министерства просвещения РФ и Нижегородской области, а также стала победительницей конкурса «Учитель года».

«Она много лет специализируется на организации учебного процесса в учреждениях среднего образования. В "Школе 800", которая сейчас выходит на финальный этап строительства, Елена Беленко займется формированием педагогической и управленческой команды, запуском образовательного процесса», – пояснил глава региона.

Строительство «Школы 800» находится на финальном этапе. Основной корпус в Верхних Печерах обустроен на 90%, в Автозаводском и Сормовском районах около 80%. Прием учеников начнется после получения школой лицензии.

Почти 40 миллионов рублей было выделено на покупку учебников и учебных пособий, включая электронные издания.

Губернатор также обратил внимание на то, насколько оперативно была построена новая школа.

«Создание такого масштабного объекта с «нуля» обычно занимает не менее двух лет. Мы же реализуем этот проект в Нижнем Новгороде фактически за 15 месяцев. Я благодарю Сергея Васильевича Злобина за работу и формирование концепции инновационной образовательной организации. Уверен, что серьезный опыт в сфере образования позволит ему сконцентрироваться на масштабных проектах уже на другом уровне», – отметил Глеб Никитин.

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