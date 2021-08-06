В Нижегородской области создали экотропу для наблюдения за оленями

«Протяженность маршрута — 3 километра, время в пути — 1,5−2 часа. Экотропа включает в себя посещение бобровых угодий, лосиных и кабаньих троп, а также вольера с пятнистыми оленями. Любой желающий может посетить вольер с оленями, узнать об их жизни, пофотографировать, а некоторых даже погладить», — добавил директор ГБУ НО «Государственное опытное охотничье хозяйство» Михаил Рукавишников.

Отмечается, что за последнее время численность пятнистого оленя на территории научно-опытного воспроизводственного участка «Копорье» увеличилась: сейчас там обитает 80 оленей.

Записаться на экскурсию по экотропе можно по телефонам: (831 61) 9−87−11 или (831 61) 9−81−01. С собой можно привозить лакомства для оленей — яблоки или морковь.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: правительство региона