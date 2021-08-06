В районе Нижневолжской и Волжской набережных временно ограничат движение

6 и 7 августа на Нижневолжской и Волжской набережных временно ограничат движение транспорта из-за проведения спортивного мероприятия. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам.
6 августа с 00:01 до 19:30 движение приостановят:
- по Волжской набережной (на участке дороги от улицы Карла Маркса до улицы Совнаркомовской), по улице Совнаркомовской (на участке дороги от Волжской набережной до улицы Самаркандской), по улице Бетанкура (на участке дороги от Волжской набережной до улицы Карла Маркса) и по улице Стрелка.
7 августа с 00:01 до 18:00 движение транспорта приостановят:
- по Волжской набережной (на участке от дома № 13 до улицы Совнаркомовской), по улице Совнаркомовской (на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской), по улице Бетанкура (на участке от Волжской набережной до улицы Карла Маркса), по улице Стрелка, Георгиевскому съезду, улице Широкой, Зеленскому съезду, Нижневолжской набережной, улице Красная Слобода, Казанскому съезду, набережной Гребного канала (на участке от улицы Красная Слобода до дома № 26 набережной Гребного канала).
7 августа с 05.00 до 18.00 ограничат движение транспорта:
- по улице Самаркандской (на участке от улицы Бетанкура до Канавинского моста), по улице Керченской (на участке дороги от улицы Совнаркомовской до Канавинского моста), по Канавинскому мосту, по Похвалинскому съезду (на участке от площади Благовещенской до Малой Покровской).
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Фото: Никита Духник
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