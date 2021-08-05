Чкаловскую лестницу очистили от строительного мусора после жалоб нижегородцев

Прогуливаясь по отреставрированной Чкаловской лестнице, прохожие не могли не заметить большое количество бутылок, пустых банок от краски и мусорных мешков, оставленных рабочими после реконструкции.

Властей Нижнего Новгорода тоже возмутило такое отношение рабочих. Они призвали подрядчика оперативно вызвать клининг и привести в порядок Чкаловскую лестницу.

В «Центре 800» пояснили, что технический подрядчик «Артколесо» разбирал сцену, на которой проходило торжественное открытие лестницы с участием артистов Мариинского театра. Однако они не должны были открывать периметр до приезда клининга.

«Технический подрядчик мероприятия «Артколесо» завершил демонтаж сцены раньше срока и без предупреждения открыл периметр до приезда клининга. Хотя по регламенту не должен был снимать заборы и должен был предупредить клининг об окончании демонтажа», – прояснили сотрудники «Центра 800».

Уже утром 5 августа лестница снова приобрела парадный вид после тщательной уборки. Тем не менее, не все нижегородцы остались довольны. Многие считают, что если бы в соцсетях не стали активно обсуждать проблему, то лестницу бы не торопились убирать.

«Если бы не выложили в сетях, так бы и не убрали», – прокомментировал пользователь Marafilm Nn в группе «Типичный Нижний Новгород».

Напомним, что открытие восстановленной Чкаловской лестницы состоялось 1 августа. Ее ремонт стоил около 159 миллионов рублей.

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Фото: социальные сети