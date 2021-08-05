У концертного зала «Юпитер» тестируют музыкальный фонтан. У круглого фонтана нет классической чаши, а струи воды бьют из-под земли.

Фонтан у «Юпитера» был долгое время заброшен. Два года назад его снесли и начали строительство нового. Проект должны были реализовать в 2020 году, но из-за пандемии он был отложен.

Уже в апреле этого года появилась информация, что ООО «Юпитер» благоустроит пространство рядом с концертным залом. Отмечается, что в процессе реставрации изменилась его форма — она стала круглой. Кроме того, теперь это сухой фонтан с подсветкой и музыкой.

Напомним, ранее проводился тестовый запуск поющего фонтана на Нижневолжской набережной.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: социальные сети