У концертного зала «Юпитер» тестируют музыкальный фонтан. У круглого фонтана нет классической чаши, а струи воды бьют из-под земли.

В Нижнем Новгороде у концертного зала «Юпитер» протестировали новый фонтан. Об этом сообщают нижегородцы в сообществе «ВКонтакте».
Фонтан у «Юпитера» был долгое время заброшен. Два года назад его снесли и начали строительство нового. Проект должны были реализовать в 2020 году, но из-за пандемии он был отложен.
Уже в апреле этого года появилась информация, что ООО «Юпитер» благоустроит пространство рядом с концертным залом. Отмечается, что в процессе реставрации изменилась его форма — она стала круглой. Кроме того, теперь это сухой фонтан с подсветкой и музыкой.
Напомним, ранее проводился тестовый запуск поющего фонтана на Нижневолжской набережной.
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Фото: социальные сети
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